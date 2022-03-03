ЦБ ввел комиссию в 30% при покупке долларов и евро на бирже

03 марта 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Центробанк России сегодня ввел комиссию для физических лиц в 30% при покупке долларов и евро на бирже. Об этом сообщил Банк России на своем официальном сайте. «Комиссия в 30% при покупке физлицами валюты на бирже выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи», — отмечают в ЦБ. Ранее сообщалось, что ВТБ 1 марта 2022 года повысил ставки по валютным сбережениям россиян до 21%. Сбербанк в свою очередь объявил о повышении ставок по вкладам, максимальная ставка по ним теперь равна 21%. При этом для валютных сберегательных продуктов — 6%.