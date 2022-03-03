ЦБ ввел комиссию в 30% при покупке долларов и евро на бирже

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Центробанк России ввел комиссию в 30% при покупке банковских билетов Фото:
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Центробанк России сегодня ввел комиссию для физических лиц в 30% при покупке долларов и евро на бирже. Об этом сообщил Банк России на своем официальном сайте.

«Комиссия в 30% при покупке физлицами валюты на бирже выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи», — отмечают в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ВТБ 1 марта 2022 года повысил ставки по валютным сбережениям россиян до 21%. Сбербанк в свою очередь объявил о повышении ставок по вкладам, максимальная ставка по ним теперь равна 21%. При этом для валютных сберегательных продуктов — 6%.

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Центробанк России сегодня ввел комиссию для физических лиц в 30% при покупке долларов и евро на бирже. Об этом сообщил Банк России на своем официальном сайте. «Комиссия в 30% при покупке физлицами валюты на бирже выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи», — отмечают в ЦБ. Ранее сообщалось, что ВТБ 1 марта 2022 года повысил ставки по валютным сбережениям россиян до 21%. Сбербанк в свою очередь объявил о повышении ставок по вкладам, максимальная ставка по ним теперь равна 21%. При этом для валютных сберегательных продуктов — 6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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