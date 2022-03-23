«Магнит» ограничил продажу продуктов в Тюмени из-за спекулянтов

«Магнит» ограничил продажу сахара, подсолнечного масла и гречневой крупы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Торговая сеть «Магнит» ввела ограничения на продажу ряда продуктов в своих тюменских торговых точках для того, чтобы избежать спекулятивных действий со стороны покупателей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Ранее агентство писало о том, в Тюмени был зафиксирован ажиотажный спрос на сахар, соль и подсолнечное масло.

«Товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Часть покупателей совершает нерациональные покупки впрок. Чтобы гарантировать равный доступ покупателей к базовым продуктам, предупредить рост цен на них, а также исключить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, „Магнит“ принял решение временно лимитировать объем реализации отдельных товаров на одного покупателя», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Магнит».

Там добавили, что сейчас в магазинах торговой сети действуют следующие ограничения на продажу продовольственных и непродовольственных товаров:

Гречневая крупа, мука, подсолнечное масло, соль, рис — не более трех пачек (3 кг) в одни руки;

Сахар — не более трех пачек (5 кг) в одни руки;

Курица — не более пяти тушек в одни руки;

Подгузники — не более двух упаковок в одни руки.

Спрос на базовые продукты и товары в тюменских магазинах резко вырос на фоне международных санкций, введенных против России США и странами Европы. Таким образом западные лидеры отреагировали на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они открыто заявили, что с помощью санкций хотят нанести максимальный урон экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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