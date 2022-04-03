Жителя ХМАО будут судить за убийство, совершенное 27 лет назад

49-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики задержали жителя Урая, который 27 лет скрывался от федерального розыска из-за убийства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В июле 2021 года он задержан сотрудниками полиции в Республике Башкортостан. Он доставлен в Ханты-Мансийский автономный округ для привлечения к уголовной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе СУ СК по ХМАО агентству добавили, что 27 лет назад обвиняемый находился со своим знакомым в районе гаражей в Нижневартовске, в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес клинковым орудием удары в голову и грудную клетку. От ран его знакомый скончался на месте. После совершения преступления обвиняемый покинул пределы округа. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU ранее сообщало о том, что в Приморском крае задержали жителя ХМАО. Он скрывался 16 лет, будучи в розыске из-за убийства.