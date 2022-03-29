Житель ХМАО, обвиняемый в убийстве, скрывался 16 лет

Житель ХМАО 16 лет скрывался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель ХМАО 16 лет скрывался, будучи в розыске из-за убийства. Его обнаружили в Приморском крае. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«В мае 2006 года, находясь на территории городского поселения Лянтор, обвиняемый в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим знакомым, нанес ему ножом удар в область жизненно-важных органов. После совершения преступления злоумышленник покинул пределы округа. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сказали в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что мужчина был задержан в феврале текущего года и доставлен в ХМАО для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

URA.RU ранее писало, что в ХМАО поймали уроженца Башкортостана, который 15 лет находился в розыске за изнасилование и убийство. Его личность удалось установить благодаря ДНК профилю.