29 марта 2022
28 марта 2022

Житель ХМАО, обвиняемый в убийстве, скрывался 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Житель ХМАО 16 лет скрывался Фото:

Житель ХМАО 16 лет скрывался, будучи в розыске из-за убийства. Его обнаружили в Приморском крае. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«В мае 2006 года, находясь на территории городского поселения Лянтор, обвиняемый в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим знакомым, нанес ему ножом удар в область жизненно-важных органов. После совершения преступления злоумышленник покинул пределы округа. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сказали в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что мужчина был задержан в феврале текущего года и доставлен в ХМАО для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

URA.RU ранее писало, что в ХМАО поймали уроженца Башкортостана, который 15 лет находился в розыске за изнасилование и убийство. Его личность удалось установить благодаря ДНК профилю.

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Житель ХМАО 16 лет скрывался, будучи в розыске из-за убийства. Его обнаружили в Приморском крае. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В мае 2006 года, находясь на территории городского поселения Лянтор, обвиняемый в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим знакомым, нанес ему ножом удар в область жизненно-важных органов. После совершения преступления злоумышленник покинул пределы округа. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что мужчина был задержан в феврале текущего года и доставлен в ХМАО для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. URA.RU ранее писало, что в ХМАО поймали уроженца Башкортостана, который 15 лет находился в розыске за изнасилование и убийство. Его личность удалось установить благодаря ДНК профилю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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