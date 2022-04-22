22 апреля 2022

Житель Шадринска обвиняется в убийстве сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринец ударил свою сожительницу ножом в сердце Фото:

В Шадринске (Курганская область) местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела по городу Шадринску СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, преступление было совершено утром 12 января после совместного распития спиртного. Мужчина, находясь в своей квартире по улице Василия Черемисина в Шадринске, совершил убийство 66-летней сожительницы», — сообщили в следственном отделе.

Следователи выяснили, что обвиняемый ударил женщину ножом в область сердца, в результате потерпевшая скончалась. По просьбе следователя, суд заключил мужчину под стражу. На сегодняшний день по делу собрано достаточно доказательств, обвинительное заключение утверждено и в скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее URA.RU сообщало о курганце, который убил свою сожительницу. Сейчас он задержан по подозрению в убийстве. Орудием преступления стал стеклянный фужер.

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В Шадринске (Курганская область) местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела по городу Шадринску СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, преступление было совершено утром 12 января после совместного распития спиртного. Мужчина, находясь в своей квартире по улице Василия Черемисина в Шадринске, совершил убийство 66-летней сожительницы», — сообщили в следственном отделе. Следователи выяснили, что обвиняемый ударил женщину ножом в область сердца, в результате потерпевшая скончалась. По просьбе следователя, суд заключил мужчину под стражу. На сегодняшний день по делу собрано достаточно доказательств, обвинительное заключение утверждено и в скором времени уголовное дело рассмотрит суд. Ранее URA.RU сообщало о курганце, который убил свою сожительницу. Сейчас он задержан по подозрению в убийстве. Орудием преступления стал стеклянный фужер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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