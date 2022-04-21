Курганец убил подругу фужером

22 апреля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

23-летний подозреваемый задержан по подозрению в убийстве 26-летней сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.