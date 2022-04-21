Курганец убил подругу фужером

Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.
«23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.