21 апреля 2022

Курганец убил подругу фужером

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
23-летний подозреваемый задержан по подозрению в убийстве 26-летней сожительницы Фото:

Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Житель Кургана задержан по подозрению в убийстве своей 26-летней сожительницы. Орудием преступления стал стеклянный фужер, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «23-летний житель Кургана подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый, находясь в квартире, где он проживал с семьей, в результате случившейся ссоры с целью убийства нанес своей сожительнице стеклянным фужером удар в область ключицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщина получила колото-резанное ранение, которое осложнилось массивной кровопотерей. В результате она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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