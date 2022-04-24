Власти Кургана объявили запрет на продажу алкоголя

В Кургане на 9 мая запретят продажу алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 9 мая запретят продажу алкогольной продукции в магазинах. Приобрести крепкие напитки можно будет только на стационарных точках. Об этом мэр города Елена Ситникова рассказала на пресс-конференции по празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU

«9 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. Спиртные напитки можно будет приобрести в стационарных кафе, которые работают без выноса. Уже подготовлено постановление администрации», — сообщила Ситникова. Также глава города добавила, что на День Победы будет организована праздничная торговля. Однако из-за введения особого противопожарного режима, открытого изготовления шашлыков не будет.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане в праздничном параде 9 мая примет участие военная техника. По улицам города пройдет техника Курганмашзавода БМД-4М и БМП-3, снегоболотоходы института ФСБ России, БТР-80, специальные военизированные КамАЗы, командно-штабные машины, КамАЗы ДОСААФ.