По центральной площади Кургана пройдет военная техника

По площади Кургана 9 мая пройдет военная техника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в праздничном параде 9 мая примет участие военная техника. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова на пресс-конференции по празднованию Дня Победы, передает корреспондент URA.RU.

«В параде пройдет техника Курганмашзавода БМД-4М и БМП-3, снегоболотоходы института ФСБ России, БТР-80, специальные военизированные КамАЗы „Выстрел“, командно-штабные машины, КамАЗы ДОСААФ. Такая красивая боевая техника, которая непосредственно участвует, в том числе, в охране нашей с вами безопасности. Мы ее на площади увидим», — сказала Елена Ситникова.

В организации парада помогают силовые структуру Курганской области, а также оборонные предприятия КМЗ и Курганприбор. По словам главы города, по просьбе горожан маршрут колонны техники будет изменен. Ранее колонны формировались у ЦУМа, сейчас маршрут пройдет по улице Гоголя до ЦПКиО. Запланированы две репетиции парада — 5 и 7 мая. Праздничный парад на центральной площади в Кургане 9 мая начнется в 10:00 часов.