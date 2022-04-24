24 апреля 2022

По центральной площади Кургана пройдет военная техника

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад, посвященный Дню Победы. Курган, военная техника, кмз, бмп3
По площади Кургана 9 мая пройдет военная техника Фото:

В Кургане в праздничном параде 9 мая примет участие военная техника. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова на пресс-конференции по празднованию Дня Победы, передает корреспондент URA.RU.

«В параде пройдет техника Курганмашзавода БМД-4М и БМП-3, снегоболотоходы института ФСБ России, БТР-80, специальные военизированные КамАЗы „Выстрел“, командно-штабные машины, КамАЗы ДОСААФ. Такая красивая боевая техника, которая непосредственно участвует, в том числе, в охране нашей с вами безопасности. Мы ее на площади увидим», — сказала Елена Ситникова.

В организации парада помогают силовые структуру Курганской области, а также оборонные предприятия КМЗ и Курганприбор. По словам главы города, по просьбе горожан маршрут колонны техники будет изменен. Ранее колонны формировались у ЦУМа, сейчас маршрут пройдет по улице Гоголя до ЦПКиО. Запланированы две репетиции парада — 5 и 7 мая. Праздничный парад на центральной площади в Кургане 9 мая начнется в 10:00 часов.

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В Кургане в праздничном параде 9 мая примет участие военная техника. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова на пресс-конференции по празднованию Дня Победы, передает корреспондент URA.RU. «В параде пройдет техника Курганмашзавода БМД-4М и БМП-3, снегоболотоходы института ФСБ России, БТР-80, специальные военизированные КамАЗы „Выстрел“, командно-штабные машины, КамАЗы ДОСААФ. Такая красивая боевая техника, которая непосредственно участвует, в том числе, в охране нашей с вами безопасности. Мы ее на площади увидим», — сказала Елена Ситникова. В организации парада помогают силовые структуру Курганской области, а также оборонные предприятия КМЗ и Курганприбор. По словам главы города, по просьбе горожан маршрут колонны техники будет изменен. Ранее колонны формировались у ЦУМа, сейчас маршрут пройдет по улице Гоголя до ЦПКиО. Запланированы две репетиции парада — 5 и 7 мая. Праздничный парад на центральной площади в Кургане 9 мая начнется в 10:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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