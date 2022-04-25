Курганского инспектора наказали за выдуманные нарушения

Уголовное дело, связанное с нарушениями инспектора, рассмотрели в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалиста гостехнадзора из Звериноголовского района Курганской области оштрафовали на 120 тыс. рублей за то, что он составил пять фиктивных протоколов об административных правонарушениях для получения премий. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок один год. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

В СУ СК рассказали, что инспектор в 2019 и 2020 году составил пять подложных постановлений об административных правонарушениях в отношении лиц, которые их не совершали. Граждан обвинили в выдуманных нарушениях правил норм и эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования. При этом местным жителям не сообщили, что их обвинили в этих нарушениях.

Нарушения в работе инспектора обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Инспектора признали виновным в служебном подлоге.