Курганский инспектор придумывал нарушения ради премий

Инспектор придумывал нарушения правил эксплуатации тракторов и дорожно-строительных машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении специалиста гостехнадзора из Звериноголовского района Курганской области возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в составлении фиктивных протоколов об административных правонарушениях ради улучшения собственных показателей и получения премий, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«В 2020 году инспектор с целью улучшения собственных статистических показателей по службе и дальнейшего получения материальной премии составил три подложных постановления об административных правонарушениях в отношении лиц, фактически их не совершавших. Основаниями стали вымышленные факты нарушения правил эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных машин и оборудования», — приводят в ведомстве версию следствия.

Граждане, привлеченные к ответственности, не уведомлялись о том, что они стали фигурантами административных дел, отмечают в СУ СК. «Факты незаконных действий подозреваемого выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности и установления всего круга потерпевших.