На трех пермских трассах перекроют движение

Водителей просят заранее планировать маршрут Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае на трех автомобильных дорогах 6 и 9 мая временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«Причина перекрытий — проведение мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Просим автомобилистов заранее планировать поездки и схему маршрута», — указали в министерстве.

На автодороге Кунгур — Соликамск, которая проходит через Кизел, на участке улицы Советская — на пересечениях с Луначарского и Углегеологов — движение ограничат 6 мая с 11:00 до 13:30 часов. Объехать участок легковым и грузовым автомобилям весом до 3,5 т можно по другому маршруту: ул. Углегеологов — ул. Карла Либкнехта, ул. Юбилейная — ул. Карла Либкнехта, ул. Юных Коммунаров — ул. Карла Либкнехта.

На трассе Юксеево — Коса в селе Коса 9 мая с 10:00 до 15:00 перекроют движение на участке по улице Ленина — от ул. Советская до ул. Октябрьская. Объезд будет организован по альтернативному маршруту: ул. Советская — ул. Красноармейская — ул. Октябрьская.

Также, 9 мая С 10:30 до 11:00 будет перекрыта дорога Голдыри — Орда — Октябрьский в селе Орда. Будет закрыта улица Трактовая на участке от ул. Советская до ул. Луговая. Объехать можно будет по улицам Заречная, Пугачева, Спортивная, Луговая.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми перекроют движение до конца мая. Изменения не затронут только маршруты трамваев.