В центре Перми перекроют движение до конца мая

Движение ограничат на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми с 11 до 31 мая ограничат движение транспорта по улице Максима Горького из-за строительных работ. Изменения не затронут только маршруты трамваев, сообщается на сайте администрации города.

«С 11 до 31 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Максима Горького», — говорится на сайте мэрии. Движение ограничат на участке от улицы Екатерининской до Луначарского. Объехать можно будет по ул. 25 октября и ул. Николая Островского.

Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения. Подрядчик — ООО СК «ТехСтрой». Водителей просят заранее планировать маршрут.