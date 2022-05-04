В центре Перми перекроют движение до конца мая

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, знак кирпич, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Движение ограничат на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского Фото:

В Перми с 11 до 31 мая ограничат движение транспорта по улице Максима Горького из-за строительных работ. Изменения не затронут только маршруты трамваев, сообщается на сайте администрации города.

«С 11 до 31 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Максима Горького», — говорится на сайте мэрии. Движение ограничат на участке от улицы Екатерининской до Луначарского. Объехать можно будет по ул. 25 октября и ул. Николая Островского.

Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения. Подрядчик — ООО СК «ТехСтрой». Водителей просят заранее планировать маршрут.

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В Перми с 11 до 31 мая ограничат движение транспорта по улице Максима Горького из-за строительных работ. Изменения не затронут только маршруты трамваев, сообщается на сайте администрации города. «С 11 до 31 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Максима Горького», — говорится на сайте мэрии. Движение ограничат на участке от улицы Екатерининской до Луначарского. Объехать можно будет по ул. 25 октября и ул. Николая Островского. Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения. Подрядчик — ООО СК «ТехСтрой». Водителей просят заранее планировать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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