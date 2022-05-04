В центре Перми перекроют движение до конца мая

Движение ограничат на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
В Перми с 11 до 31 мая ограничат движение транспорта по улице Максима Горького из-за строительных работ. Изменения не затронут только маршруты трамваев, сообщается на сайте администрации города.
«С 11 до 31 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Максима Горького», — говорится на сайте мэрии. Движение ограничат на участке от улицы Екатерининской до Луначарского. Объехать можно будет по ул. 25 октября и ул. Николая Островского.
Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения. Подрядчик — ООО СК «ТехСтрой». Водителей просят заранее планировать маршрут.
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