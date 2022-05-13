Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят ретропоезд

Дорога в пути займет 30 минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В этом году между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начнет курсировать туристический ретропоезд. Дорога в пути займет 30 минут, сообщил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников на открытии ж/д маршрута Екатеринбург — парк «Оленьи ручьи».

«В ближайшее время мы планируем запустить маршрут до Верхней Пышмы, до музея УГМК. Проделана большая работа по созданию путевого хозяйства, пассажирской инфраструктуры. Сейчас начинается строительство вокзала на станции Шувакиш и закончено возведение временной платформы на станции, которая будет назваться „Верхняя Пышма. Музей“», — приводит слова Колесникова информационный портал Свердловской области.

Время в пути займет 30 минут, сейчас завершается реконструкция пассажирских вагонов под стиль ретро. Ранее URA.RU сообщало о другом туристическом маршруте — из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» начали курсировать рельсовые автобусы «Орланы».