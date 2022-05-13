Торжественный запуск состоялся 14 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С железнодорожного вокзала Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» отправился первый рельсовый автобус «Орлан». Теперь это самый быстрый и удобный способ добраться до парка. Видео и фотографиями из поездки делится корреспондент URA.RU.

«120 тысяч человек ежегодно посещают природный парк „Оленьи Ручьи“. С сегодняшнего дня запустили пригородный поезд на рельсовом автобусе „Орлан“. Довольные туристы, торжественное отправление и пение песни „Милая моя, солнышко лесное…“ в полвосьмого утра на вокзале. Я прекрасно знаю, насколько важен для той территории туристический поток, а с другой стороны, насколько важно приобщать жителей Свердловской области, гостей региона к красотам Урала. Я думаю, маршрут будет крайне востребован. Сегодня едет небольшой состав, но будем ждать расширения, как только мы покажем, насколько это комфортно, приезжать в Оленьи Ручьи таким способом. Теперь это можно сделать с большим комфортом», — поделился заместитель губернатора Дмитрий Ионин, который также присутствовал на открытии маршрута.

«Как показала статистика, Свердловская область попала в топ-10 регионов, востребованных в период майских праздников. […] Это уже третий проект, который является исключительно туристическим и делается правительством региона совместно со Свердловской железной дорогой. Это «Императорский маршрут», туристическая электричка в Каменск-Уральский и третий проект, который мы долго прорабатывали, это маршрут в «Оленьи ручьи», — добавила директор областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова

Изначально запустить «Орланы» по маршруту Екатеринбург — «Оленьи Ручьи» планировали с 1 мая, но из-за долгого таяния снега на основных маршрутах в парке запуск перенесли на 14 мая. Транспорт будет курсировать до 22 октября. Отправка из Екатеринбурга утром, время в пути — 2 часа 37 минут. Обратно можно уехать в 17:26. Подробнее о том, как забронировать тур, можно узнать в официальной группе организаторов тура «ВКонтакте».

СвЖД реализовала проект совместно с правительством Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Организаторы тура подготовили развлекательную программу для первых пассажиров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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