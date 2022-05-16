Мэр Ярославля неожиданно ушел в отставку

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил о своей отставке. По словам Волкова, отработавшего на посту главы Ярославля три с половиной года, он нашел новое место службы.
«Я перехожу на новое место работы», — написал Волков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новость эта будет для горожан неожиданной, но его решение об отставке — не спонтанное.
Среди своих заслуг Волков указал открытие новых школ и детсадов, реализацию важных инфраструктурных проектов «в условиях жесткой финансовой дисциплины». «Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города. Не буду останавливаться на цифрах — они есть в отчетах мэрии. Мы жили интересами Ярославля, и я горжусь тем, что работал на благо этого прекрасного города», — отметил он. Волков поблагодарил горожан за помощь, советы и критику и подчеркнул, что у Ярославля — прекрасное будущее.
Владимиру Волкову 47 лет. Ярославлем он руководил с 5 декабря 2018 года.
Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил о своей отставке. По словам Волкова, отработавшего на посту главы Ярославля три с половиной года, он нашел новое место службы. «Я перехожу на новое место работы», — написал Волков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новость эта будет для горожан неожиданной, но его решение об отставке — не спонтанное. Среди своих заслуг Волков указал открытие новых школ и детсадов, реализацию важных инфраструктурных проектов «в условиях жесткой финансовой дисциплины». «Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города. Не буду останавливаться на цифрах — они есть в отчетах мэрии. Мы жили интересами Ярославля, и я горжусь тем, что работал на благо этого прекрасного города», — отметил он. Волков поблагодарил горожан за помощь, советы и критику и подчеркнул, что у Ярославля — прекрасное будущее. Владимиру Волкову 47 лет. Ярославлем он руководил с 5 декабря 2018 года.