Владимир Соловьев продолжает обращаться к известным уральцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутатам гордумы Екатеринбурга, которые обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить его высказывания на соответствие законодательству. Он надеется, что депутаты гордумы отправятся на Донбасс. Такое заявление журналист сделал в своей программе «Соловьев LIVE».

«Я надеюсь, что все эти, которых там 20 человек, да сколько угодно, соберутся и поедут в Донбасс <…> У меня вообще вопрос к жителям Екатеринбурга: вы вообще знаете, чем ваши так называемые депутаты занимаются? И вопрос к партийному руководству: а вы не спросили у тех, кто представляет вашу партию в регионе, как они относятся к специальной военной операции?» — сказал Соловьев.

Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий назвал высказывание Соловьева недопустимым, а свердловский губернатор попросил его следить за языком.

В полемику также вступили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Резонансный ответ на слова Куйвашева Соловьев озвучивал в прямом эфире 28 апреля в течение 20 минут.