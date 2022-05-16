Депутаты Екатеринбурга мстят Соловьеву через прокуратуру. Это грозит расколом во власти

17 мая 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Обращение против Владимира Соловьева в прокуратуру отправили несколько дней назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего Владимира Соловьева на соответствие законодательству. Об этом URA.RU сообщил спикер думы Игорь Володин. «Обращение [в надзорный орган] было отправлено на прошлой неделе. За моей подписью», — рассказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. По словам депутата, ответ ожидается в течение 30 суток, то есть в начале июня. Собеседник, близкий к представительному органу, уточнил, что поводом для письма в прокуратуру послужили поступающие в гордуму жалобы от горожан и общественных организаций. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На эту реплику отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. Новость по теме Перепалка с Соловьевым грозит расколом во власти Екатеринбурга А 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Вероятно, Соловьев имел в виду действующих депутатов думы Константина Киселева («Яблоко»), раскритиковавшего Соловьева, Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), активно выступающего против спецоперации РФ на Украине, а также экс-депутата гордумы Леонида Волкова (внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). О том, что дума Екатеринбурга готовит обращение в прокуратуру, URA.RU писало 5 мая. Ходили слухи, что это якобы личная просьба губернатора Куйвашева к спикеру Володину. Тогда же источники агентства отмечали, что единства в вопросе, отвечать ли Соловьеву, в депутатской среде нет, и потому возможен раскол. Вероятно, именно по этой причине обращение гордумы в прокуратуру было не коллективным. В областном заксобрании ситуация иная. Несколько дней назад депутаты пожаловались начальнику Соловьева — гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. Задумку своими подписями поддержало большинство парламентариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего Владимира Соловьева на соответствие законодательству. Об этом URA.RU сообщил спикер думы Игорь Володин. «Обращение [в надзорный орган] было отправлено на прошлой неделе. За моей подписью», — рассказал Володин, отвечая на вопрос корреспондента. По словам депутата, ответ ожидается в течение 30 суток, то есть в начале июня. Собеседник, близкий к представительному органу, уточнил, что поводом для письма в прокуратуру послужили поступающие в гордуму жалобы от горожан и общественных организаций. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На эту реплику отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. А 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Вероятно, Соловьев имел в виду действующих депутатов думы Константина Киселева («Яблоко»), раскритиковавшего Соловьева, Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), активно выступающего против спецоперации РФ на Украине, а также экс-депутата гордумы Леонида Волкова (внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). О том, что дума Екатеринбурга готовит обращение в прокуратуру, URA.RU писало 5 мая. Ходили слухи, что это якобы личная просьба губернатора Куйвашева к спикеру Володину. Тогда же источники агентства отмечали, что единства в вопросе, отвечать ли Соловьеву, в депутатской среде нет, и потому возможен раскол. Вероятно, именно по этой причине обращение гордумы в прокуратуру было не коллективным. В областном заксобрании ситуация иная. Несколько дней назад депутаты пожаловались начальнику Соловьева — гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. Задумку своими подписями поддержало большинство парламентариев.