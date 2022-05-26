Тонны зараженных фруктов обнаружили в Екатеринбурге

Лимоны попадут на стол потребителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловскую область из Аргентины поступила две с половиной тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. В региональном управлении Россельхознадзора сообщили URA.RU, что, несмотря на это, цитрусы будут допущены к продаже.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора вновь обнаружили вредителя плодовых культур в импортных фруктах. На этот раз фитосанитарный контроль растениеводческой продукции на границе показал, что в партии лимонов из Аргентины весом в 2,5 тонны в регион приехал незваный карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — объяснила Наталья Сайфулина, пресс-секретарь свердловского управления Россельхознадзора

Поскольку насекомое вредит прежде всего самим растениям — например, ослабляет урожайность — но не представляет опасности для плодов, специалисты разрешили партии цитрусов ввоз в регион. Ранее в Свердловской области были выявлены 10 тонн апельсинов из Египта, зараженных тем же вредителем.