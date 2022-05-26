Тонны зараженных фруктов обнаружили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговая сеть «Метрополис». Курган, покупатель, продукты, фрукты, лимоны, магазин, питание
Лимоны попадут на стол потребителя Фото:

В Свердловскую область из Аргентины поступила две с половиной тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. В региональном управлении Россельхознадзора сообщили URA.RU, что, несмотря на это, цитрусы будут допущены к продаже.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора вновь обнаружили вредителя плодовых культур в импортных фруктах. На этот раз фитосанитарный контроль растениеводческой продукции на границе показал, что в партии лимонов из Аргентины весом в 2,5 тонны в регион приехал незваный карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — объяснила Наталья Сайфулина, пресс-секретарь свердловского управления Россельхознадзора

Поскольку насекомое вредит прежде всего самим растениям — например, ослабляет урожайность — но не представляет опасности для плодов, специалисты разрешили партии цитрусов ввоз в регион. Ранее в Свердловской области были выявлены 10 тонн апельсинов из Египта, зараженных тем же вредителем.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Свердловскую область из Аргентины поступила две с половиной тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. В региональном управлении Россельхознадзора сообщили URA.RU, что, несмотря на это, цитрусы будут допущены к продаже. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора вновь обнаружили вредителя плодовых культур в импортных фруктах. На этот раз фитосанитарный контроль растениеводческой продукции на границе показал, что в партии лимонов из Аргентины весом в 2,5 тонны в регион приехал незваный карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка», — объяснила Наталья Сайфулина, пресс-секретарь свердловского управления Россельхознадзора Поскольку насекомое вредит прежде всего самим растениям — например, ослабляет урожайность — но не представляет опасности для плодов, специалисты разрешили партии цитрусов ввоз в регион. Ранее в Свердловской области были выявлены 10 тонн апельсинов из Египта, зараженных тем же вредителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...