В Свердловскую область из Египта попали тонны зараженных фруктов

18 мая 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Зараженные вредителем апельсины не опасны для потребителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловскую область привезли 10 тонн апельсинов из Египта, зараженных вредителем. Тем не менее фрукты разрешили для ввоза на Урал, сообщили в референтном центре регионального Россельхознадзора. «Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили партию импортных цитрусов, зараженных вредителем. Агрономы отдела карантина растений, исследуя образцы египетских апельсинов, обнаружили на них карантинного вредителя плодовых культур — красную померанцевую щитовку», — говорится в сообщении ведомства. Поскольку насекомое представляет большую опасность прежде всего для саженцев, а не для плодов как вида продукции, эксперты разрешили ввоз партии зараженных цитрусов на территорию Свердловской области. Ранее в регион пытались ввезти из Узбекистана 22 тонны зараженных помидоров. На томатах был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.

В Свердловскую область привезли 10 тонн апельсинов из Египта, зараженных вредителем. Тем не менее фрукты разрешили для ввоза на Урал, сообщили в референтном центре регионального Россельхознадзора. «Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили партию импортных цитрусов, зараженных вредителем. Агрономы отдела карантина растений, исследуя образцы египетских апельсинов, обнаружили на них карантинного вредителя плодовых культур — красную померанцевую щитовку», — говорится в сообщении ведомства. Поскольку насекомое представляет большую опасность прежде всего для саженцев, а не для плодов как вида продукции, эксперты разрешили ввоз партии зараженных цитрусов на территорию Свердловской области. Ранее в регион пытались ввезти из Узбекистана 22 тонны зараженных помидоров. На томатах был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.