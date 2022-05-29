Пермские роботы помогут российскому бизнесу в замещении импорта

Пермские роботы уже работают на 120 российских предприятиях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермский завод «Меридиан» заявил о готовности предоставить российскому бизнесу решения для повышения эффективности производства отечественной продукции. Промышленные роботы компании, которые используются в маркировке напитков продуктов питания уже работают на 120 предприятиях страны.

«Мы рассматриваем это как новый вызов, как момент возможностей занять рынок, который раньше нам не принадлежал. Разработки были начаты задолго до необходимости, были проведены определенные исследования, расчеты, испытания», — рассказал директор по производству ООО «Меридиан» Игорь Новоселов.

Компания «Меридиан» производит технику для учета и маркировки продукции фармацевтической, молочной и алкогольной отраслей промышленности. Предприятие также выпускает конвейерные системы и внедряет роботов на производствах.

Среди клиентов — «Полисорб», «Келлог», «Русагро», «Милком», Русагро» и др. В 2021 году компания ежемесячно выпускала по 70-80 роботизированных линий в месяц. В планах — увеличить объемы производства продукции в несколько раз.

Предприятия России столкнулись с трудностями при поставках оборудования из-за санкций, введенных после начала вынужденной спецоперации на Украине. США и ряд стран Евросоюза прекратили импорт техники для нужд российской промышленности. В связи с санкционным давлением в стране взят стратегический курс на импортозамещение и развитие внутренней экономики.