WP предсказала, чем займется Джонсон после отставки

Написание еженедельной заметки приносило Джонсону 330 000 долларов в год, что равняется 2750 долларов в час Фото: TOLGA AKMEN, EPA

новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон после отставки, чтобы обеспечить «роскошный» уровень жизни, вернется к профессии журналиста. Он будет писать колонки и получать за это большие суммы. Об этом заявила газета The Washington Post.

«Джонсону нужны деньги, чтобы жить роскошной жизнью, которой он живет сейчас, в окружении лучших из лучших. Лучший антиквариат, картины, вино и колбасы. Он захочет многого. Так что могут быть газетные колонки, больше книг, выступления», — пишет издание.

До того как стать премьер-министром, Джонсон был газетным обозревателем в Великобритании. Поэтому Кэтрин Барнард, ученый-юрист из Кембриджского университета, считает, что он может вести колонки в Daily Telegraph и получать за это большие суммы денег. Написание еженедельной заметки для Daily Telegraph ранее приносило ему 330 000 долларов в год, что равняется 2750 долларов в час.

URA.RU, в свою очередь, предлагало Джонсону альтернативу в работе журналистом. Агентство направляло письмо в канцелярию британского кабинета министров, где заявляло о готовности взять Джонсона на работу корреспондентом на территории Украины.

Джонсон 7 июля объявил о том, что уходит в отставку. Он сообщил об этом во время обращения к нации. Джонсон также покинул пост лидера Консервативной партии.