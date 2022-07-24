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Губернатор ХМАО ввела режим ЧС в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
В ХМАО из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за его ликвидацию является заместитель главы региона — Азат Ислаев. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры.

«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования. Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — указано в постановлении губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за его ликвидацию является заместитель главы региона — Азат Ислаев. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования. Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — указано в постановлении губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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