Губернатор ХМАО ввела режим ЧС в регионе

25 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за его ликвидацию является заместитель главы региона — Азат Ислаев. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования. Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — указано в постановлении губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Ответственным за его ликвидацию является заместитель главы региона — Азат Ислаев. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования. Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — указано в постановлении губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.