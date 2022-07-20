В городе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Очаг возгорания находится в 15 километрах от дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Нягани (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара. Об этом глава города Иван Ямашев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Низовой пожар распространяется, поэтому на ликвидации также задействованы силы регионального управления МЧС. Сильно осложняет процесс тушения то, что очаг возгорания находится в 15 километрах от дороги и добраться до места можно только на специализированной технике, также рядом с местом пожара отсутствуют источники воды, и ее необходимо подвозить», — сообщил Ямашев.

Пожар начался еще 16 июля, на следующий день был потушен. 19 июля возгорание было вновь зафиксировано. Глава Нягани отметил, что угрозы для жилых районов нет, но жителям запрещено находится в лесу. В городе наблюдается дымка, специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом воздуха.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось количество лесных пожаров. Как сообщается в сводке ГУ МЧС по ХМАО, обнаружено пять очагов.