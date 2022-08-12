Роза Сябитова назвала оптимальную разницу в возрасте в отношениях

13 августа 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Максимальная разница между мужчиной и женщиной должна быть семь лет, считает Роза Сябитова Краснова Александра ITAR-TASS Оптимальная разница в возрасте в отношениях должна быть не больше семи лет. Все, что свыше, может привести к проблемам в паре. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась сваха, ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») Роза Сябитова. «Оптимальная разница в возрасте — семь лет. Почему семь? Потому что образ мышления, присутствия в социуме, адаптирование к нему, например, в технологиях, похожи. Стиль жизни один и тот же, восприятие моды одно и тоже, физика по активности очень похожа. А вот чем дальше, тем все сложнее. Один не будет успевать за другим», — объяснила Роза Сябитова. По словам свахи, в психологии возраст в семь лет приравнивается к одному поколению. «У небесной канцелярии есть свои замыслы. Соответственно, если говорить о разнице в возрасте, либо у мужчины, либо у женщины, то тут все достаточно индивидуально. Но во все времена большая разница в возрасте, когда это не одно поколение, а я как психолог могу сказать, что одно поколение — это разница в семь лет, сразу возникает много проблем. Тут можно привести аналогию с машинами. Если вы молодой, покупаете хорошую, не б/у, то у вас будут какие-то сложности, но у вас больше гарантий, что она сразу же не сломается. Если вы берете машину с прогоном, то, чем он больше, тем выше вероятность, что у вас будут проблемы. Так и с отношениями», — подчеркнула Сябитова.

Оптимальная разница в возрасте в отношениях должна быть не больше семи лет. Все, что свыше, может привести к проблемам в паре. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась сваха, ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») Роза Сябитова. «Оптимальная разница в возрасте — семь лет. Почему семь? Потому что образ мышления, присутствия в социуме, адаптирование к нему, например, в технологиях, похожи. Стиль жизни один и тот же, восприятие моды одно и тоже, физика по активности очень похожа. А вот чем дальше, тем все сложнее. Один не будет успевать за другим», — объяснила Роза Сябитова. По словам свахи, в психологии возраст в семь лет приравнивается к одному поколению. «У небесной канцелярии есть свои замыслы. Соответственно, если говорить о разнице в возрасте, либо у мужчины, либо у женщины, то тут все достаточно индивидуально. Но во все времена большая разница в возрасте, когда это не одно поколение, а я как психолог могу сказать, что одно поколение — это разница в семь лет, сразу возникает много проблем. Тут можно привести аналогию с машинами. Если вы молодой, покупаете хорошую, не б/у, то у вас будут какие-то сложности, но у вас больше гарантий, что она сразу же не сломается. Если вы берете машину с прогоном, то, чем он больше, тем выше вероятность, что у вас будут проблемы. Так и с отношениями», — подчеркнула Сябитова.