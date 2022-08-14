Текслер возглавил челябинскую делегацию на армейском форуме

Алексей Текслер возглавил челябинскую делегацию на форуме «Армия-2022» (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер возглавил делегацию Челябинской области на Международном военно-технического форума «Армия-2022». В рамках мероприятий ожидается подписание соглашений между регионом и рядом предприятий, сообщили URA.RU в пресс-службе главы области.

«В Конгрессно-выставочном центре „Патриот“ стартовал международный военно-технический форум „Армия-2022“, где предприятия российского ВПК представят свою продукцию. В частности, соответствующие возможности Южного Урала — в выставке участвуют 14 предприятий — представлены на площадках в парке „Патриот“. На форуме работает большая делегация от Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером», — пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Также там добавили, что в рамках форума будут заключено соглашение между правительством Челябинской области и АО «Новикомбанк». Подобные же документы подпишут с акционерным обществом «Мосэлектронпроект» и АО «Челябинский радиозавод «Полет».

Форум «Армия-2022» пройдет в Москве с 15 по 21 августа. Участники представят современные и перспективные образцы вооружения и техники, а также обсудят военно-техническое сотрудничество России с другими странами. Одним из главных событий форума станет заявление президента Владимира Путина.