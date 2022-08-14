Путин готовит важное обращение к военным РФ

Владимир Путин на следующей неделе посетит форум «Армия-2022» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выступит с важным заявлением на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

«На следующей неделе ожидается выступление Владимира Путина на форуме „Армия-2022“. Форум проходит каждый год и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки. Так что резонно предположить, что выступление Путина здесь будет особенно важным», — сообщает «Россия-1».

Форум состоится в подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа. Там выставят современные и перспективные образцы вооружения и техники. Одной из тем мероприятия станет военно-техническое сотрудничество РФ и других стран. На форуме «Армия-2022» впервые покажут новую крылатую ракету X-69, сообщает «Царьград».