Улицу Вайнера в Екатеринбурге срочно зачистили к приезду VIP. Видео

19 августа 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Торговцев попросили переместиться в Театральный переулок, где их не увидят VIP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга перенесли ярмарку с улицы Вайнера в Театральный переулок. Статусная делегация появилась на площадке, по данным URA.RU, после того, как мэр Алексей Орлов выразил недовольство нахождением торговых палаток там, где уже через сутки будут стоять губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Как писало URA.RU, утром 20 августа, открывая День города, они вместе с Орловым запустят часы обратного отсчета до 300-летия (будет отмечаться в 2023-м). Конструкцию установили в ночь с 18-го на 19 августа. «Еще накануне Орлов сказал, что ярмарку необходимо передвинуть (хотя бы ту часть, что перед часами) — она будет портить вид. А сегодня утром строго спросил у [своего зама по торговле Дмитрия] Ноженко, почему шатры до сих пор на месте. И вообще, вы же знали, что на Вайнера будут стоять часы. Почему изначально не разместили ярмарку в другом месте?» — передает месседж Орлова участник одного из совещаний в мэрии. «Сразу после этого Ноженко пошел разносить своих подчиненных», — рассказал другой источник. Новость по теме В центре Екатеринбурга появились огромные часы с особым таймером. Фото, видео По словам третьего собеседника, накануне у Ноженко якобы возникли проблемы с торговцами: они настаивали что арендуют именно эти места, и потому покидать их не намерены. Сам чиновник, замеченный корреспондентом URA.RU на ярмарке днем 19 августа, это не подтвердил. «Честно говоря, о каких-либо возмущениях я не знаю. Мы действительно немножко передвинули ярмарку. Вчера договорились с организаторами — эта ярмарка проводится под патронажем Минпромторга РФ и была в годовом плане. Поэтому да, было поручение [от главы], оно выполнено», — прокомментировал Ноженко. В разговоре с URA.RU торговцы поделились, что их такое решение властей не вполне устраивает. «На старом — проходном — месте за полдня можно было отбить аренду. А сейчас у многих вообще ни одного покупателя за несколько часов», — посетовал один из коммерсантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Екатеринбурга перенесли ярмарку с улицы Вайнера в Театральный переулок. Статусная делегация появилась на площадке, по данным URA.RU, после того, как мэр Алексей Орлов выразил недовольство нахождением торговых палаток там, где уже через сутки будут стоять губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Как писало URA.RU, утром 20 августа, открывая День города, они вместе с Орловым запустят часы обратного отсчета до 300-летия (будет отмечаться в 2023-м). Конструкцию установили в ночь с 18-го на 19 августа. «Еще накануне Орлов сказал, что ярмарку необходимо передвинуть (хотя бы ту часть, что перед часами) — она будет портить вид. А сегодня утром строго спросил у [своего зама по торговле Дмитрия] Ноженко, почему шатры до сих пор на месте. И вообще, вы же знали, что на Вайнера будут стоять часы. Почему изначально не разместили ярмарку в другом месте?» — передает месседж Орлова участник одного из совещаний в мэрии. «Сразу после этого Ноженко пошел разносить своих подчиненных», — рассказал другой источник. По словам третьего собеседника, накануне у Ноженко якобы возникли проблемы с торговцами: они настаивали что арендуют именно эти места, и потому покидать их не намерены. Сам чиновник, замеченный корреспондентом URA.RU на ярмарке днем 19 августа, это не подтвердил. «Честно говоря, о каких-либо возмущениях я не знаю. Мы действительно немножко передвинули ярмарку. Вчера договорились с организаторами — эта ярмарка проводится под патронажем Минпромторга РФ и была в годовом плане. Поэтому да, было поручение [от главы], оно выполнено», — прокомментировал Ноженко. В разговоре с URA.RU торговцы поделились, что их такое решение властей не вполне устраивает. «На старом — проходном — месте за полдня можно было отбить аренду. А сейчас у многих вообще ни одного покупателя за несколько часов», — посетовал один из коммерсантов.