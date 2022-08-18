В самом центре Екатеринбурга, на ул. Вайнера, под покровом ночи установили трехметровые часы, показывающие оставшееся время до 300-летия города (будет отмечаться в 2023-м). В День города, 20 августа, таймер запустят мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Но до того момента горожане эти часы не увидят (они спрятаны в коробку). Впрочем, корреспондент URA.RU успел заснять конструкцию.
«В основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться, и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказал корреспонденту один из авторов задумки.
Ее реализовывали в суматохе — ведь изначально планировалось, что часы поставят к историческому Дню города — 18 ноября. И получилось бы не менее символично: 300 дней до 300-летия. «Но в последний момент глава [города Алексей Орлов] решил, что нужно запускать летом. Поставщика нашли в Набережных Челнах (Татарстан — прим. URA.RU)», — поделился собеседник.
Часы привезли к часу ночи. На их установку ушло около четырех часов. Распаковав махину, рабочие заметили брак. Будет ли его устранять производитель, пока неясно.
На подготовку площадки и установку часов у подрядчика ушло четыре часа
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В самом центре Екатеринбурга, на ул. Вайнера, под покровом ночи установили трехметровые часы, показывающие оставшееся время до 300-летия города (будет отмечаться в 2023-м). В День города, 20 августа, таймер запустят мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Но до того момента горожане эти часы не увидят (они спрятаны в коробку). Впрочем, корреспондент URA.RU успел заснять конструкцию. «В основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться, и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказал корреспонденту один из авторов задумки. Ее реализовывали в суматохе — ведь изначально планировалось, что часы поставят к историческому Дню города — 18 ноября. И получилось бы не менее символично: 300 дней до 300-летия. «Но в последний момент глава [города Алексей Орлов] решил, что нужно запускать летом. Поставщика нашли в Набережных Челнах (Татарстан — прим. URA.RU)», — поделился собеседник. Часы привезли к часу ночи. На их установку ушло около четырех часов. Распаковав махину, рабочие заметили брак. Будет ли его устранять производитель, пока неясно.