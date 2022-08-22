22 августа 2022

Тюменский губернатор обрадовался попаданию под санкции Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг. Тюмень , моор александр, митинг, символ z, знак z
Весной Моор публично поддержал спецоперацию РФ на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Канады. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале.

«Снова в отличной компании», — написал глава региона, прикрепив к посту смайл с жестом «коза». Ранее стало известно, что Моор оказался в числе 62 россиян, попавших под ограничения североамериканской страны.

Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор кратко отреагировал на попадание под санкции Канады. Свою реакцию глава региона высказал в собственном telegram-канале. «Снова в отличной компании», — написал глава региона, прикрепив к посту смайл с жестом «коза». Ранее стало известно, что Моор оказался в числе 62 россиян, попавших под ограничения североамериканской страны. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. 18 марта Моор публично поддержал действия президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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