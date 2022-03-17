Губернатор Моор публично поддержал армию России

18 марта 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

В Тюмени 18 марта проходит митинг в честь годовщины воссоединения с Крымом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал спецоперацию РФ на Украине борьбой с нацизмом. Об этом глава региона заявил на митинге в честь воссоединения России с Крымом, который 18 марта проходит в Тюмени, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это спецоперация справедливая, только мы можем остановить новую волну нацизма в Европе. Армия России выполняет приказ верховного главнокомандующего, солдаты и офицеры мужественно сражаются за справедливость. Сегодня им как никогда нужна наша вера и поддержка», — обратился со сцены к тюменцам глава региона. Моор также выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями, которые Запад ввел после начала спецоперации. «Нет такой задачи, которую не смог бы решить гений нашего народа. Мы смогли покорить космос, и я уверен, что на наших предприятиях мы произведем все, что нам нужно и чего нас лишают», — заявил губернатор. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал спецоперацию РФ на Украине борьбой с нацизмом. Об этом глава региона заявил на митинге в честь воссоединения России с Крымом, который 18 марта проходит в Тюмени, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это спецоперация справедливая, только мы можем остановить новую волну нацизма в Европе. Армия России выполняет приказ верховного главнокомандующего, солдаты и офицеры мужественно сражаются за справедливость. Сегодня им как никогда нужна наша вера и поддержка», — обратился со сцены к тюменцам глава региона. Моор также выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями, которые Запад ввел после начала спецоперации. «Нет такой задачи, которую не смог бы решить гений нашего народа. Мы смогли покорить космос, и я уверен, что на наших предприятиях мы произведем все, что нам нужно и чего нас лишают», — заявил губернатор. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.