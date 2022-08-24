«Граждан СССР»* признали экстремистами

24 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Организация не признает Российскую Федерацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организацию «Граждане СССР» попала в список экстремистских. Перечень опубликован на сайте Минюста РФ. «Межрегиональная общественная организация „Граждане СССР“. Решение Самарского областного суда от 16.06.2022. Дата размещения сведений: 19.08.2022», — говорится в документе. Организацию постановлено ликвидировать, либо запретить ее деятельность. Участники движения «Граждане СССР» не признают Российскую Федерацию и считают ее незаконно созданной организацией. Они пользуются советскими паспортами и не подчиняются российским властям. В начале мая создателя движения Сергея Тараскина посадили на 8 лет в колонию. * организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ

Организацию «Граждане СССР» попала в список экстремистских. Перечень опубликован на сайте Минюста РФ. «Межрегиональная общественная организация „Граждане СССР“. Решение Самарского областного суда от 16.06.2022. Дата размещения сведений: 19.08.2022», — говорится в документе. Организацию постановлено ликвидировать, либо запретить ее деятельность. Участники движения «Граждане СССР» не признают Российскую Федерацию и считают ее незаконно созданной организацией. Они пользуются советскими паспортами и не подчиняются российским властям. В начале мая создателя движения Сергея Тараскина посадили на 8 лет в колонию. * организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ