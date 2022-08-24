«Граждан СССР»* признали экстремистами

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Организация не признает Российскую Федерацию Фото:

Организацию «Граждане СССР» попала в список экстремистских. Перечень опубликован на сайте Минюста РФ.

«Межрегиональная общественная организация „Граждане СССР“. Решение Самарского областного суда от 16.06.2022. Дата размещения сведений: 19.08.2022», — говорится в документе. Организацию постановлено ликвидировать, либо запретить ее деятельность.

Участники движения «Граждане СССР» не признают Российскую Федерацию и считают ее незаконно созданной организацией. Они пользуются советскими паспортами и не подчиняются российским властям. В начале мая создателя движения Сергея Тараскина посадили на 8 лет в колонию.

* организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ

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Организацию «Граждане СССР» попала в список экстремистских. Перечень опубликован на сайте Минюста РФ. «Межрегиональная общественная организация „Граждане СССР“. Решение Самарского областного суда от 16.06.2022. Дата размещения сведений: 19.08.2022», — говорится в документе. Организацию постановлено ликвидировать, либо запретить ее деятельность. Участники движения «Граждане СССР» не признают Российскую Федерацию и считают ее незаконно созданной организацией. Они пользуются советскими паспортами и не подчиняются российским властям. В начале мая создателя движения Сергея Тараскина посадили на 8 лет в колонию. * организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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