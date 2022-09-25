В ЛНР накануне референдума предотвратили теракт

Теракт, организованный украинскими спецслужбами, предотвратили в ЛНР
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В Луганской Народной Республике (ЛНР) предотвратили теракт украинских спецслужб. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.
«С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица Луганской Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности иностранных спецслужб.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews