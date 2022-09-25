В ЛНР накануне референдума предотвратили теракт

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, бронемашина, тигр, северодонецк
Теракт, организованный украинскими спецслужбами, предотвратили в ЛНР Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Луганской Народной Республике (ЛНР) предотвратили теракт украинских спецслужб. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

«С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица Луганской Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности иностранных спецслужб.

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) предотвратили теракт украинских спецслужб. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР. «С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица Луганской Народной Республики», — заявили в министерстве. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности иностранных спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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