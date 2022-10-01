В аэропорту Читы задерживают самолет «Уральских авиалиний», летящий в Екатеринбург

02 октября 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Рейс из Читы в Екатеринбург задержали на два часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летящий из Читы в Екатеринбург перенесли на два часа. Об этом рассказал пассажир самолета. «У меня пересадка в Екатеринбурге. Так что боюсь, что не успею на второй самолет. Офис их в аэропорту почему-то закрыт, хотя написано, что работает с 6 утра», — рассказал пассажир агентству ZabNews. Самолет должен был вылететь из Читы в 11:20 (по местному времени — прим. ред.), но его перенесли на 13:30. Дежурный справочно-информационной службы пояснил корреспонденту URA.RU, что задержка не связана с плохими метеоусловиями, перенос рейса вызван авиакомпанией. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что россиянка не смогла вылететь из Москвы в Иркутск рейсом «Уральских авиалиний» из-за задержки предыдущего рейса из Минеральных Вод в столицу. У нее сорвалось возвращение на родину с тремя пересадками, она понесла более 18 тысяч дополнительных расходов. Вылет рейса перенесли на два часа Скрин: онлайн-табло аэропорта Читы

Рейс самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летящий из Читы в Екатеринбург перенесли на два часа. Об этом рассказал пассажир самолета. «У меня пересадка в Екатеринбурге. Так что боюсь, что не успею на второй самолет. Офис их в аэропорту почему-то закрыт, хотя написано, что работает с 6 утра», — рассказал пассажир агентству ZabNews. Самолет должен был вылететь из Читы в 11:20 (по местному времени — прим. ред.), но его перенесли на 13:30. Дежурный справочно-информационной службы пояснил корреспонденту URA.RU, что задержка не связана с плохими метеоусловиями, перенос рейса вызван авиакомпанией. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что россиянка не смогла вылететь из Москвы в Иркутск рейсом «Уральских авиалиний» из-за задержки предыдущего рейса из Минеральных Вод в столицу. У нее сорвалось возвращение на родину с тремя пересадками, она понесла более 18 тысяч дополнительных расходов.