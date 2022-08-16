С «Уральских авиалиний» требуют деньги за задержку рейса

Женщина должна была лететь с пересадками, но из-за задержки первого рейса она не успела на остальные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Россиянка не смогла вылететь из Москвы в Иркутск рейсом «Уральских авиалиний» из-за задержки предыдущего рейса из Минеральных Вод в столицу. У нее сорвалось возвращение на родину с тремя пересадками, она понесла более 18 тысяч дополнительных расходов. Туристка поделилась с URA.RU, что обвиняет авиакомпанию в якобы отказе возвращать деньги.

По словам женщины, в конце января 2022 года она возвращалась домой после отпуска из Краснодарского края, купив билеты на рейс уральской авиакомпании с маршрутами Минеральные Воды — Москва, Москва — Иркутск и Иркутск — Таксимо. Она утверждает, что первый рейс по неназванным причинам задержали на два часа, из-за чего она опоздала на следующий и была вынуждена остаться в Москве на два дня, ожидая подходящий самолет. Проживание и еду в Москве ей оплатила авиакомпания, а вот в Иркутске женщине якобы пришлось самостоятельно выживать несколько суток, чтобы улететь домой.

«Уже полгода авиакомпания отказывается выплачивать компенсацию, связанную с денежными потерями из-за задержки рейса. При этом все обращения и претензии игнорируются, я отправляла им заказное письмо, приложив все необходимые документы. Согласно этим документам, я понесла лишние траты в размере 20 тысяч рублей. Я буду вынуждена обращаться в суд, если на мои обращения не ответят. Также буду требовать взыскания с „Уральских авиалиний“ компенсации за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей», — поделилась женщина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее URA.RU писало, что журналистка Ксения Собчак сообщила, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не возвращает деньги за отмененные рейсы. Авиакомпания стала обладателем всероссийской премии «Крылья России» имени Е.Е. Чибирева по итогам 2021 года. Также авиакомпания с начала июня запустит рейсы к крупнейшему озеру мира. При этом пассажиропоток «Уральских авиалиний» упал в апреле на 45% по сравнению с прошлым годом.