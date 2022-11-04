Посол РФ в США: Вашингтону не удастся истощить Россию, помогая Украине

05 ноября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

По словам Антонова, США напрасно стараются навредить России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Америке не удастся истощить Россию, помогая Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «(Запад пытается — ред. РИА Новости) истощить нас […] и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы не делали, мы добьемся победы», — выразил уверенность Антонов. Он отметил, что на сегодняшний день власти США стремятся «выгнать Россию отовсюду». Дипломат выразил уверенность, что этого они сделать не смогут. Посол РФ добавил, что американцы сами не хотят разговаривать с Россией. По его словам, политики РФ также не видят возможности улучшения российско-американских отношений. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что США не хочет конфликта с Россией. Он также отметил, что в Вашингтоне не стремятся сменить власть в России.

Америке не удастся истощить Россию, помогая Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «(Запад пытается — ред. РИА Новости) истощить нас […] и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы не делали, мы добьемся победы», — выразил уверенность Антонов. Он отметил, что на сегодняшний день власти США стремятся «выгнать Россию отовсюду». Дипломат выразил уверенность, что этого они сделать не смогут. Посол РФ добавил, что американцы сами не хотят разговаривать с Россией. По его словам, политики РФ также не видят возможности улучшения российско-американских отношений. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил о том, что США не хочет конфликта с Россией. Он также отметил, что в Вашингтоне не стремятся сменить власть в России.