IFQ: министр обороны Италии попал в скандал из-за Украины

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Министр обороны Италии Гвидо Кросетто оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте
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Спецоперация РФ на Украине

В Италии министр обороны страны Гвидо Кросетто попал в скандал из-за поставок оружию Украине. Он оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano.

По словам авторов издания, министр обороны назвал Конте «соседским хулиганом» и раскритиковал за призывы отказа от поставок оружия Украине. А также за предложения провести переговоры между Киевом и РФ.

«Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — возмутился экс-премьер Италии Конте.

Ранее в Италии призвали Евросоюз использовать украинский кризис, чтобы избавиться от власти США. Уточняется, что Европа должна учитывать в первую очередь свои интересы, а не Вашингтона, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают активную помощь Киеву, поставляя оружие и выделяя финансы на поддержку конфликта. Тем не менее не все страны согласны с тем, что нужно способствовать текущей ситуации на Украине. Например, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Италии министр обороны страны Гвидо Кросетто попал в скандал из-за поставок оружию Украине. Он оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano. По словам авторов издания, министр обороны назвал Конте «соседским хулиганом» и раскритиковал за призывы отказа от поставок оружия Украине. А также за предложения провести переговоры между Киевом и РФ. «Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — возмутился экс-премьер Италии Конте. Ранее в Италии призвали Евросоюз использовать украинский кризис, чтобы избавиться от власти США. Уточняется, что Европа должна учитывать в первую очередь свои интересы, а не Вашингтона, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают активную помощь Киеву, поставляя оружие и выделяя финансы на поддержку конфликта. Тем не менее не все страны согласны с тем, что нужно способствовать текущей ситуации на Украине. Например, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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