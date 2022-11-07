IFQ: министр обороны Италии попал в скандал из-за Украины

07 ноября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Италии министр обороны страны Гвидо Кросетто попал в скандал из-за поставок оружию Украине. Он оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano. По словам авторов издания, министр обороны назвал Конте «соседским хулиганом» и раскритиковал за призывы отказа от поставок оружия Украине. А также за предложения провести переговоры между Киевом и РФ. «Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — возмутился экс-премьер Италии Конте. Ранее в Италии призвали Евросоюз использовать украинский кризис, чтобы избавиться от власти США. Уточняется, что Европа должна учитывать в первую очередь свои интересы, а не Вашингтона, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают активную помощь Киеву, поставляя оружие и выделяя финансы на поддержку конфликта. Тем не менее не все страны согласны с тем, что нужно способствовать текущей ситуации на Украине. Например, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

В Италии министр обороны страны Гвидо Кросетто попал в скандал из-за поставок оружию Украине. Он оскорбил бывшего премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano. По словам авторов издания, министр обороны назвал Конте «соседским хулиганом» и раскритиковал за призывы отказа от поставок оружия Украине. А также за предложения провести переговоры между Киевом и РФ. «Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — возмутился экс-премьер Италии Конте. Ранее в Италии призвали Евросоюз использовать украинский кризис, чтобы избавиться от власти США. Уточняется, что Европа должна учитывать в первую очередь свои интересы, а не Вашингтона, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают активную помощь Киеву, поставляя оружие и выделяя финансы на поддержку конфликта. Тем не менее не все страны согласны с тем, что нужно способствовать текущей ситуации на Украине. Например, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, сообщает «Национальная служба новостей».