Шойгу проинспектировал командный пункт в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Шойгу заслушал доклад Сергея Суровикина о выполненных боевых задачах на различных направлениях в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации», — сообщили в telegram-канале ведомства. Министр обороны заслушал доклад главнокомандующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина о выполненных боевых задачах в ходе СВО.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации», — сообщили в telegram-канале ведомства. Министр обороны заслушал доклад главнокомандующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина о выполненных боевых задачах в ходе СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...