Шойгу проинспектировал командный пункт в зоне СВО

Шойгу заслушал доклад Сергея Суровикина о выполненных боевых задачах на различных направлениях в ходе СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации», — сообщили в telegram-канале ведомства. Министр обороны заслушал доклад главнокомандующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина о выполненных боевых задачах в ходе СВО.
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