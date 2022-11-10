На КМЗ ожидают визит Дмитрия Медведева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перед приездом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева спилили ограждение возле «Курганмашзавода». У оборонного предприятия дежурят силовики, передает корреспондент URA.RU.

«Возле „Курганмашзавода“ убрали забор. Выкорчевали все столбы. Вокруг много сотрудников Росгвардии, проверяют у людей паспорта. Также находятся сотрудники ГАИ. Во всю работают бригады дворников, мини-погрузчики МКСМ», — сообщил корреспондент.

По данным источника, перед приездом Медведева на «Курганмашзаводе» ввели ряд ограничений для сотрудников. «На центральной проходной с утра много охраны. Сотрудников попросили не выходить из цехов лишний раз, в окна не выглядывать. Запретили ходить на перекуры», — уточнили источники из числа работников предприятия.

Также в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте» горожане делились видео демонтажа ограждения возле КМЗ. «Медведева ждут, щас быстренько наведут порядки», — написал в комментариях пользователь Миша С. «Интересно траву красить будут…», — написала Татьяна К.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы «Курганмашзавода» корреспонденту URA.RU не удалось. По имеющемуся в редакции номеру телефона на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают приезд Дмитрия Медведева на КМЗ. Инсайдеры сообщали, что приезд связан с проверкой выполнения гособоронзаказа на предприятии.

Перед приездом Медведева возле КМЗ дежурят силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU