09 ноября 2022

В Кургане обсуждают приезд Дмитрия Медведева на оборонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
В Кургане ожидают визит Дмитрия Медведева Фото:

В ближайшее время на оборонном предприятии «Курганмашзавод» ожидают приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа сотрудников завода и приближенных к правительству региона.

«На предприятии готовятся к приезду Дмитрия Анатольевича Медведева. Его визит намечен на пятницу, 11 ноября», — рассказал один из собеседников агентства. Другой источник, близкий к региональным властям, подчеркнул, что во время своего визита планирует проверить, как КМЗ выполняет гособоронзаказ.

По телефону получить оперативные комментарии от пресс-службы КМЗ по поводу приезда Медведева не удалось. На предприятие направлен редакционный запрос. Ответ на момент публикации не поступил. В областном правительстве Курганской области URA.RU посоветовали обратиться по данным вопросам в Совет безопасности РФ. В открытых источниках найти адрес электронной почты и номер телефона, куда можно обратиться, не получилось.

Ранее URA.RU писало, что 7 ноября КМЗ посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он оценил, как предприятие выполняет гособоронзаказ.

Дмитрий Медведев 24 октября прилетал в Нижний Тагил (Свердловская область). На «Уралвагонзаводе» он провел рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа.

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В ближайшее время на оборонном предприятии «Курганмашзавод» ожидают приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа сотрудников завода и приближенных к правительству региона. «На предприятии готовятся к приезду Дмитрия Анатольевича Медведева. Его визит намечен на пятницу, 11 ноября», — рассказал один из собеседников агентства. Другой источник, близкий к региональным властям, подчеркнул, что во время своего визита планирует проверить, как КМЗ выполняет гособоронзаказ. По телефону получить оперативные комментарии от пресс-службы КМЗ по поводу приезда Медведева не удалось. На предприятие направлен редакционный запрос. Ответ на момент публикации не поступил. В областном правительстве Курганской области URA.RU посоветовали обратиться по данным вопросам в Совет безопасности РФ. В открытых источниках найти адрес электронной почты и номер телефона, куда можно обратиться, не получилось. Ранее URA.RU писало, что 7 ноября КМЗ посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он оценил, как предприятие выполняет гособоронзаказ. Дмитрий Медведев 24 октября прилетал в Нижний Тагил (Свердловская область). На «Уралвагонзаводе» он провел рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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