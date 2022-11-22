Советник Офиса Зеленского признался в лицемерии Украины по переговорам с РФ

22 ноября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

В Офисе президента Украины заявили, что Украина не будет проводить реальных переговоров с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет имитировать готовность к переговорам с Россией без реальных шагов к их воплощению. Притворяться она планирует из-за Запада. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Разговоров про переговоры может быть сколько угодно, я уже высказывался на эту тему. У нас никто на переговоры не пойдет. <…> Мы можем поддержать дискуссию о переговорах — да, раз нужно партнерам», — сказал чиновник. Об этом он заявил в эфире видеоблога российского юриста Марка Фейгина (признан инагентом на территории РФ). Арестович уточнил, что переговоров не будет, пока на территории Украины находится «хоть один российский солдат». Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры друг с другом, но они не привели к нужным результатам. Если РФ продолжает говорить о готовности к дипломатии, то Украина наоборот — против. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры будут возможны только после смены власти в Киеве, передает RT. Комментируя позицию Украины по данному вопросу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

Украина будет имитировать готовность к переговорам с Россией без реальных шагов к их воплощению. Притворяться она планирует из-за Запада. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Разговоров про переговоры может быть сколько угодно, я уже высказывался на эту тему. У нас никто на переговоры не пойдет. <…> Мы можем поддержать дискуссию о переговорах — да, раз нужно партнерам», — сказал чиновник. Об этом он заявил в эфире видеоблога российского юриста Марка Фейгина (признан инагентом на территории РФ). Арестович уточнил, что переговоров не будет, пока на территории Украины находится «хоть один российский солдат». Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры друг с другом, но они не привели к нужным результатам. Если РФ продолжает говорить о готовности к дипломатии, то Украина наоборот — против. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры будут возможны только после смены власти в Киеве, передает RT. Комментируя позицию Украины по данному вопросу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине, пишет «Национальная служба новостей».