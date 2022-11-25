Путин: Россия воюет не с украинцами

25 ноября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что украинцев расстреливают за невыполнение приказов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия воюет не с украинцами, а со всеми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо», — сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих. Он добавил, что на Украине расстреливают всех, кто отказывается выполнять приказы командования, что свидетельствует о нацистском режиме в Киеве. Путин также отметил, что Россия делает правое дело, защищая Донбасс. Ранее сообщалось, что командование ВСУ расстреляло пять своих военных для запугивания личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа командиров.

Россия воюет не с украинцами, а со всеми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо», — сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих. Он добавил, что на Украине расстреливают всех, кто отказывается выполнять приказы командования, что свидетельствует о нацистском режиме в Киеве. Путин также отметил, что Россия делает правое дело, защищая Донбасс. Ранее сообщалось, что командование ВСУ расстреляло пять своих военных для запугивания личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа командиров.