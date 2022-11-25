Путин заявил, что украинцев расстреливают за невыполнение приказов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия воюет не с украинцами, а со всеми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо», — сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих. Он добавил, что на Украине расстреливают всех, кто отказывается выполнять приказы командования, что свидетельствует о нацистском режиме в Киеве. Путин также отметил, что Россия делает правое дело, защищая Донбасс.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ расстреляло пять своих военных для запугивания личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа командиров.