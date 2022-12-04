В Перми массово набирают продавцов пиротехники

Пермские магазины пиротехники массово приглашают на работу продавцов на период новогодних праздников. Объявления размещают сети магазинов «Пироман» и «Большой праздник».
«На временную работу требуются продавцы-консультанты в магазины пиротехники. Опыт в сфере торговли приветствуется», — указано в объявлении сети «Большой праздник».
Сотрудники нужны в магазины на улицах Мира, Ленина, Юрша, Карпинского, Подлесная, Гусарова. Работать нужно будет до 15 января включительно. Особое условие: 28,29,30 и 31 декабря — обязательные рабочие дни. График работы: 4/2 с 10:00 до 21:00. За смену обещают платить от 1000 рублей. По итогам работы возможна премия. В сети «Пироман» зарплату предлагают ниже — 700 рублей за смену.
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