В Перми ищут фасовщиков новогодних подарков

Фасовщики сами смогут выбрать удобные смены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми на временную работу требуются фасовщики новогодних подарков. Работать нужно на теплом складе на улице Трамвайной, 4. Объявление выложили на сервисе Avito.

«Вакансии на ноябрь и декабрь! Нужны сборщицы-фасовщицы новогодних подарков. Работа на выбор в три смены, а также в выходные», — указано в объявлении.

Можно работать с 9.00 до 18.00 за 800 рублей, с 15.00 до 22.00 также за 800 рублей и с 22.00 до 06.00 за 1000 рублей. Автор объявления указал, что возможен смещенный график работы. Сверхурочные часы оплачиваются дополнительно — 100 рублей за час.

К работе нужно приступить 1 ноября. График смен также можно выбрать: 2/1, 2/2, 3/3. В объявлении также указано, что работа подойдет как людям старше 45 лет, так и детям от 14 лет.

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