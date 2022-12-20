Путин озвучил ключевую задачу ВС РФ в ЛНР

Обстановка в Луганской народной республике (ЛНР) «весьма сложная», Вооруженным силам (ВС) РФ необходимо обеспечить безопасность населения в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной. Прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — заявил глава государства на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24».
Путин также пообещал по итогам встречи поддержку угольных предприятий в ЛНР. Кроме того, Пасечник предложил Путину предоставить отсрочку от призыва сотрудникам угольных шахт ЛНР в связи с проблемами в обеспечении производства, слова Пасечника передает RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Основной задачей ВС РФ является защита Донбасса, ранее подчеркивал Путин.
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Обстановка в Луганской народной республике (ЛНР) «весьма сложная», Вооруженным силам (ВС) РФ необходимо обеспечить безопасность населения в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной. Прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — заявил глава государства на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Путин также пообещал по итогам встречи поддержку угольных предприятий в ЛНР. Кроме того, Пасечник предложил Путину предоставить отсрочку от призыва сотрудникам угольных шахт ЛНР в связи с проблемами в обеспечении производства, слова Пасечника передает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Основной задачей ВС РФ является защита Донбасса, ранее подчеркивал Путин.