Курганский губернатор Шумков за свой счет отправит подарок незнакомому мальчику

Глава Курганской области Вадим Шумков подарит незнакомому ребенку умную колонку

Вадим Шумков пообещал подарить «умную» колонку незнакомому мальчику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков с депутатами и руководителями крупных предприятий региона сняли с губернаторской елки шары с новогодними желаниями детей мобилизованных, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Глава региона пообещал отправить подарок незнакомому мальчику из Петухово, который попросил «умную» колонку.

«Артему из Петухово, сокровенное желание которого досталось мне, подарок скоро отправляю. Попросил всех постараться и своим подопечным подарки также обеспечить до наступления Нового года. Тех, кто опоздает, заставим дарить еще один подарок, чтобы загладить вину», — написал Шумков в своем telegram-канале.

В пресс-службе региона пояснили, что «елка губернатора» исполнит желания около сорока детей из Курганской области. Шары с просьбами ребят из многодетных и малообеспеченных семей, семей мобилизованных, а также детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья также сняли сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков, отметили в пресс-службе.

Ранее Вадим Шумков уже поучаствовал в акции «Елка желаний», которая проходила в Москве. Так, одному ребенку он подарил шведскую стенку, а второму наушники.