В Кремле губернатор Шумков снял два шара с «Елки желаний». Видео

22 декабря 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков участвует в акции «Елка желаний» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков 22 декабря перед заседанием Госсовета принял участие в акции «Елка желаний», которая проходит в Москве. Он снял с елки два шара, к которым были прикреплены пожелания детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «У меня два желания. Один ребеночек у нас из Курганской области. У нее пожелание — шведская стенка. Уже отправил [пожелание] в регион, уже покупаем. А второй ребенок с новых территорий. У них пожелание — наушники с блютузом. Тоже покупаем, отправляем», — рассказал Шумков. Он также сообщил, что в Кургане открылась резиденция Деда Мороза. Часть писем из резиденции с пожеланиями он исполнит сам, остальные отдаст коллегам. Ранее в день заседания Госсовета губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний». До этого она дала старт аналогичному мероприятию в своем регионе. Также в кремлевской «Елке желаний» участвует челябинский губернатор Алексей Текслер.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 22 декабря перед заседанием Госсовета принял участие в акции «Елка желаний», которая проходит в Москве. Он снял с елки два шара, к которым были прикреплены пожелания детей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «У меня два желания. Один ребеночек у нас из Курганской области. У нее пожелание — шведская стенка. Уже отправил [пожелание] в регион, уже покупаем. А второй ребенок с новых территорий. У них пожелание — наушники с блютузом. Тоже покупаем, отправляем», — рассказал Шумков. Он также сообщил, что в Кургане открылась резиденция Деда Мороза. Часть писем из резиденции с пожеланиями он исполнит сам, остальные отдаст коллегам. Ранее в день заседания Госсовета губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний». До этого она дала старт аналогичному мероприятию в своем регионе. Также в кремлевской «Елке желаний» участвует челябинский губернатор Алексей Текслер.