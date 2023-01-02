В Южноуральске продается заброшенный санаторий. Скрин

03 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Санаторий находится в сосновом лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске Челябинской области выставлен на продажу заброшенный санаторий по цене 55 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений. «Продам находящееся в экологически чистом сосновом бору здание профилактория „Сосна“ общей площадью 3045 кв. м. Три этажа + цоколь, под реконструкцию, конструктивные особенности и эксплуатационные свойства несущих стен сохранены», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточняет, что здание окружено сосновым бором, общая площадь владений превышает 1,2 гектара. Также он сообщает, что в ста метрах от объекта находятся источники электроснабжения, а также воды и тепла. Кроме того, владелец готов снизить цену, указав в объявлении ориентировочную стоимость. Ранее в центре Челябинска выставили на продажу торговый комплекс за 999 млн рублей. Объект площадью 4 тысячи кв. м. реализуется в срочном порядке. Санаторий находится в сосновом лесу Скрин с сайта «Авито»

В Южноуральске Челябинской области выставлен на продажу заброшенный санаторий по цене 55 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений. «Продам находящееся в экологически чистом сосновом бору здание профилактория „Сосна“ общей площадью 3045 кв. м. Три этажа + цоколь, под реконструкцию, конструктивные особенности и эксплуатационные свойства несущих стен сохранены», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточняет, что здание окружено сосновым бором, общая площадь владений превышает 1,2 гектара. Также он сообщает, что в ста метрах от объекта находятся источники электроснабжения, а также воды и тепла. Кроме того, владелец готов снизить цену, указав в объявлении ориентировочную стоимость. Ранее в центре Челябинска выставили на продажу торговый комплекс за 999 млн рублей. Объект площадью 4 тысячи кв. м. реализуется в срочном порядке.