02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

В Южноуральске продается заброшенный санаторий. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авито, сайт объявлений. Челябинск, недвижимость, объявление, авито, сайт авито
Санаторий находится в сосновом лесу Фото:

В Южноуральске Челябинской области выставлен на продажу заброшенный санаторий по цене 55 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

«Продам находящееся в экологически чистом сосновом бору здание профилактория „Сосна“ общей площадью 3045 кв. м. Три этажа + цоколь, под реконструкцию, конструктивные особенности и эксплуатационные свойства несущих стен сохранены», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточняет, что здание окружено сосновым бором, общая площадь владений превышает 1,2 гектара. Также он сообщает, что в ста метрах от объекта находятся источники электроснабжения, а также воды и тепла. Кроме того, владелец готов снизить цену, указав в объявлении ориентировочную стоимость.

Ранее в центре Челябинска выставили на продажу торговый комплекс за 999 млн рублей. Объект площадью 4 тысячи кв. м. реализуется в срочном порядке.

Санаторий находится в сосновом лесу

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В Южноуральске Челябинской области выставлен на продажу заброшенный санаторий по цене 55 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений. «Продам находящееся в экологически чистом сосновом бору здание профилактория „Сосна“ общей площадью 3045 кв. м. Три этажа + цоколь, под реконструкцию, конструктивные особенности и эксплуатационные свойства несущих стен сохранены», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточняет, что здание окружено сосновым бором, общая площадь владений превышает 1,2 гектара. Также он сообщает, что в ста метрах от объекта находятся источники электроснабжения, а также воды и тепла. Кроме того, владелец готов снизить цену, указав в объявлении ориентировочную стоимость. Ранее в центре Челябинска выставили на продажу торговый комплекс за 999 млн рублей. Объект площадью 4 тысячи кв. м. реализуется в срочном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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