В Курчатовском районе Челябинска срочно продают торговый комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продают торговый комплекс за 999 млн рублей. Текст о срочной продаже появился на одном из сайтов объявлений.

«Продажа двухэтажного здания, плюс подземная парковка. Есть несколько выходов и грузовой лифт от цоколя до второго этажа. Здание и земля в собственности, вокруг много парковочных мест, на первом этаже половина сдается „Пятерочке“ и „Озону“. Продажа срочная от собственника» — говорится в тексте на Avito.

Продавец отметил, что здание можно использовать как офис, а цокольный этаж подходит для работы автосервиса или склада. Торговый комплекс площадью 4 тысячи кв. м. находится на Каслинской, 38А.

Ранее в Челябинске повторно выставили на продажу недостроенный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей. Следующие торги назначены на 14 февраля 2023, а заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря.