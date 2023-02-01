01 февраля 2023

В ХМАО при столкновении с грузовиком погибло четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовое дтп в Челябинске, дтп челябинск
В Нефтеюганском районе ДТП унесло жизни четырех человек (фото из архива) Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО, в результате столкновения отечественного легкового автомобиля с грузовиком, погибло четыре человека. О происшествии сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Около 19.40 на 724-м километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МAN, погибли 4 человека», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в Telegram.

На месте происшествия работают дознаватели. Они должны установить причину ДТП и личности погибших.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за дорожной аварии со смертельным исходом перекрыта трасса «Сургут-Нижневартовск». Одним из участников ДТП был водитель грузовика MAN.

Последствия смертельного столкновения с грузовиком
Фото:

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В Нефтеюганском районе ХМАО, в результате столкновения отечественного легкового автомобиля с грузовиком, погибло четыре человека. О происшествии сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». «Около 19.40 на 724-м километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МAN, погибли 4 человека», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в Telegram. На месте происшествия работают дознаватели. Они должны установить причину ДТП и личности погибших. Ранее URA.RU рассказало, что из-за дорожной аварии со смертельным исходом перекрыта трасса «Сургут-Нижневартовск». Одним из участников ДТП был водитель грузовика MAN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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