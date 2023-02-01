В ХМАО перекрыли трассу из-за смертельного ДТП

На трассе произошло столкновение двух транспортных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 109 километре трассы «Сургут-Нижневартовск» (ХМАО) перекрыли трассу из-за смертельного ДТП. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«На трассе произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАН», — уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли.