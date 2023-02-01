В ХМАО перекрыли трассу из-за смертельного ДТП

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Стелла Курган. Курган, азс, перекрытие дороги, трасса, смог , дпс, гаи
На трассе произошло столкновение двух транспортных средств Фото:

На 109 километре трассы «Сургут-Нижневартовск» (ХМАО) перекрыли трассу из-за смертельного ДТП. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«На трассе произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАН», — уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли.

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На 109 километре трассы «Сургут-Нижневартовск» (ХМАО) перекрыли трассу из-за смертельного ДТП. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры». «На трассе произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАН», — уточнили в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО под Нефтеюганском столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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